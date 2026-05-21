В Ленинском округе наградили победителей школьной лиги

В Ленинском городском округе подвели итоги сезона Единой школьной лиги 2025–2026. Торжественная церемония состоялась 19 мая в Детской школе искусств в Видном и объединила школьные команды, педагогов, тренеров, родителей и юных спортсменов со всего округа.

«Единая школьная лига – это не только соревнования и спортивные результаты. Это воспитание характера, командного духа, уважения к труду и стремления к победе. Наши ребята достойно проявили себя в течение всего сезона, показав высокий уровень подготовки и настоящую волю к победе. Благодарю педагогов, наставников и родителей за вклад в развитие школьного спорта и поддержку наших детей», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В рамках церемонии наградили победителей и призеров комплексного зачета Единой школьной лиги, Президентских спортивных игр и Президентских состязаний, а также лучших участников отдельных дисциплин. В течение сезона школьники участвовали в турнирах по футзалу, баскетболу 3х3, волейболу, шахматам, легкой атлетике, лыжным гонкам и другим видам спорта.

Награды вручили Станислав Каторов, заместитель председателя совета депутатов округа Дмитрий Черкасов, начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин и начальник управления образования Наталия Киселева. Завершилось мероприятие концертной программой с участием творческих коллективов округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.