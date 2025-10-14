В Ленинском округе готовятся к открытию новой функциональной спортивной зоны

В городе Видное подмосковного Ленинского городского округа на территории Центрального парка готовятся к открытию современной функциональной спортивной зоны для активного отдыха и экстремальных видов спорта. Объект, расположенный рядом с жилым комплексом «Зеленые Аллеи», станет новым центром притяжения для жителей и гостей муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы создали спортивное пространство, которое отвечает всем современным стандартам. Особое внимание уделили безопасности — использовали специализированное покрытие с хорошим сцеплением, установили разнообразные фигуры для трюков — рампы, рейлы, фанбоксы, а также разместили информационный щит с правилами безопасности», — прокомментировал заместитель руководителя управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаил Лосев.

Уточняется, что проект функциональной спортивной зоны был разработан с учетом современных требований и стандартов безопасности. В его состав вошли памп-трек с плавным рельефом для катания на велосипедах, самокатах и роликах, стрит-плаза с разнообразными элементами для выполнения трюков на скейтбордах и самокатах, комфортабельная зона отдыха с малыми архитектурными формами вдоль главных дорожек парка и амфитеатр для зрителей, позволяющий комфортно наблюдать за тренировками.

Новая спортивная зона позволит спортсменам разных возрастов и уровня подготовки безопасно заниматься экстремальными видами спорта, отрабатывать трюки и проводить досуг. Открытие этого объекта станет частью масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры и созданию комфортной городской среды в Ленинском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.