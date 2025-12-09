В Ленинском юные гимнасты показали себя на открытом первенстве

В Видновской средней общеобразовательной школе № 10 состоялось открытое первенство по художественной гимнастике, в котором приняли участие 165 спортсменов из Краснознаменска, Серпухова, Химок и Ленинского округа. Об этом сообщает пресс‑служба муниципалитета.

«Оценки выставляются объективно, с учетом степени вклада каждого спортсмена. Дети маленькие: они стараются и работают в меру своих сил. В гимнастике важны все элементы — внешний вид, композиция, постановка, взгляд и техника; особо отмечается артистичность исполнения», — сообщила спортивный судья всероссийской категории Марина Максимова.

В пресс‑службе уточнили, что в соревновании приняли участие спортсмены из разных городов в возрасте от 6 до 14 лет. В программах художественной гимнастики были представлены упражнения с обручами, мячами, булавами и лентами. Выступления оценивала судейская бригада из восьми человек с главным спортивным судьей всероссийской категории.

«Участие приняли как групповые команды, так и индивидуальные спортсмены. Соревнование разрядное: участники выступают до второго разряда включительно. Выступления яркие и насыщенные, дети приехали сильные. Декабрь обещает быть очень интенсивным — впереди еще четыре соревнования. Наша команда готовится к стартам в Тамбове, в которых планирует принять участие», — сообщила тренер по художественной гимнастике спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» города Видное Александра Морозова.

В пресс-службе добавили, что каждой возрастной группе разыгрывались по три призовых места. Призеров наградили медалями и грамотами, а остальных участников памятными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.