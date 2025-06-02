В Красногорске прошли соревнования «Мастера бронетанковой техники»

В Красногорске на Нахабинском полигоне проходят сразу два ярких мероприятия — конкурс «Мастера бронетанковой техники» и соревновательный кросс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финальных заездах на автомобилях класса 4×4 и 6×6 участвуют семь команд из разных округов страны. Зрители, среди которых много семей, активно поддерживают участников.

Уровень подготовки военнослужащих заметно вырос, и техника не подкачала. На исторической выставке наряду с ретроавтомобилями можно увидеть перспективные образцы вооружения. Главная гордость — трофеи участников СВО. Они интересны не только бывалым бойцам, но и будущим защитникам Родины.

Победителей определили в общекомандном и индивидуальном зачетах. Чемпионом среди соревнований конкурса «Мастера автобронетанковой техники» стала команда 147-й автомобильной базы министерства обороны Российской Федерации. Победители уносят с собой не только медали и грамоты, но и величественный кубок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.