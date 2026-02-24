В Красногорске провели лыжные соревнования памяти героя СВО

Лыжные соревнования памяти Героя России Евгения Журавлева прошли 23 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В них приняли участие более 400 спортсменов из Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир приурочили ко Дню защитника Отечества. На старт вышли как начинающие лыжники, так и опытные спортсмены, для которых гонка стала этапом сезона. Победители и призеры получили награды и памятные призы, остальные участники — грамоты.

Евгений Журавлев — гвардии старший сержант, участник специальной военной операции. Он был мобилизован из Красногорска и командовал мотострелковым взводом. В 2024 году ему посмертно присвоили звание Героя России за мужество и героизм. По данным организаторов, в ходе боев он лично подорвал 17 опорных пунктов ВСУ и погиб, спасая сослуживцев.

Организаторами соревнований выступили фонды «Энергия» и «Защитники Отечества», а также военная инженерная академия.

«Эти соревнования — дань памяти нашему земляку. Наша программа состоит из двух частей: сначала соревнуются дети разных возрастов, после обеда запланирован дружеский забег для семей участников СВО», — рассказал заместитель директора благотворительного фонда «Энергия» Алексей Домашенко.

Тренер из Истры Игорь Зарубин отметил высокий уровень подготовки трассы и организации турнира.

«Прекрасная трасса, много участников, чувствуется соревновательный дух. Мы привезли самого перспективного спортсмена, ему 13 лет, он занимается лыжами три года. Несмотря на разницу в возрасте с соперниками, у него хорошие результаты», — поделился впечатлениями Зарубин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.