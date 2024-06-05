В Красногорске прошла спортивная Олимпиада среди дошкольных образовательных учреждений

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1 июня на стадионе «Зоркий» прошла спортивная Олимпиада дошкольников из 38 бюджетных образовательных учреждений городского округа Красногорск. Мероприятие призвано приобщить детей к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом с раннего возраста, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

У каждой команды была своя группа поддержки: родители, бабушки, дедушки и родной детский сад. В каждом дошкольном учреждении проводились внутренние олимпиады, победители которых представляли свой детский сад на мероприятии.

Одна из эстафет была посвящена правилам дорожного движения. Сотрудники ГИБДД проверили дошкольников на знание правил.

«К безопасности на дорогах нужно приучать с детства. И мы надеемся, что подобный опыт сможет заложить в наших детишках, в нашем подрастающем поколении правильное восприятие того, как нужно вести себя на дорогах.», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту городского округа Красногорск Алу Бочкаев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.