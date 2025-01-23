В Красногорске 23 февраля пройдет турнир по уличному хоккею Pond Hockey

Традиционный турнир по уличному хоккею Pond Hockey пройдет 23 февраля 2025 года в Красногорске на стадионе «Зоркий», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Место и время изменились из-за неблагоприятных погодных условий, которые помешали подготовить домашнюю площадку турнира в Балашихе для проведения матчей. Специально оборудованный открытый каток стадиона «Зоркий» позволит провести соревнования команд в любых условиях.

В рамках турнира команды будут соревноваться в трех дивизионах: профессиональном, любительском и медийном. По традиции в матчах примут участие легенды отечественного хоккея, звезды КХЛ, представители СМИ и популярные блогеры. К участию в любительском турнире по уличному хоккею Pond Hockey допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате 4×4 без вратарей, а состав каждой команды не должен превышать 7 человек.

Для победителей и призеров в профессиональном дивизионе предусмотрен призовой фонд.

В любительском дивизионе заявки подали 9 команд: «Феникс» (Люберцы), «Мясодел» (Краснодар), ХК «Радуга» (Дубна), «Соловей» (Красногорск), «Авангард» (Домодедово), «Акулы» (Видное), АСГ (Обнинск), ЖКХ «Сатурн» (Раменское) и «Нахабинская Ракета» (Нахабино). В профессиональном дивизионе участие подтвердили две команды: ХК «Дали» (Воскресенск) и «Пассажиры» (Можайск). Прием заявок продолжается на сайте.

Для желающих принять участие, но не собравших команду, есть возможность оставить заявку на поиск коллектива на официальной странице в VK. Там публикуются актуальные новости предстоящего события.

Понд-хоккей — это разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют «четверками», без вратарей. В нем запрещены силовые приемы — только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошел на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 хоккейных коллективов.

Место проведения: г. о. Красногорск, ул. Пионерская 31, стадион «Зоркий».

Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.