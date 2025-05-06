В Красногорске 14 июня пройдет первый масштабный сап-фестиваль

14 июня пляж «Рублево» в Красногорске станет центром притяжения для всех любителей активного отдыха на воде — здесь впервые состоится масштабный летний фестиваль «Подмосковный солнечный сап-фест», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль будет приурочен к празднованию Дня России. Регистрация участников уже доступна по ссылке.

​Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: мастер-классы и открытые тренировки на баланс-бордах, развлекательная составляющая для взрослых и детей, а также выступление кавер-группы. Все желающие смогут принять участие в сап-заездах и побороться за награды сразу в нескольких номинациях: «Лучший патриотический костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая спортивная семья», «Самая креативная команда» и «Мисс сап».

​Ярким событием фестиваля станут всероссийские соревнования в дисциплине «доска с веслом» — технический рейс. К участию приглашаются: мужчины и женщины старше 14 лет со спортивной квалификацией от третьего разряда, юниоры и юниорки до 19 лет со спортивной квалификацией от третьего юношеского разряда, а также любители мужчины и женщины от 18 лет. Призовой фонд соревнований составит 500 тыс. рублей.

​Организаторами фестиваля являются министерство физической культуры и спорта Московской области, министерство спорта России, Российская федерация серфинга. Мероприятие организовано в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Дата проведения фестиваля: 14 июня.

​Место проведения: Московская область, городской округ Красногорск, 1-й км Мякининского шоссе, пляж «Рублево».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.