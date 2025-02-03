В Красноармейске пройдут детские лыжные соревнования «Старт Легкова»
Депутат Московской областной Думы Александр Легков осмотрел лыжную трассу, расположенную в Красноармейске, сообщил он в своем Telegram-канале.
15 февраля в этом подмосковном городе состоятся детские лыжные соревнования «Старт Легкова».
Сегодня юные спортсмены тренируются на данной трассе по сокращенному варианту, поскольку снега не так много.
У забега будет два направления:
1. Забег без учета времени для детей 2014–2017 гг. р. — дистанция 1 км.
2. Забег с медальным зачетом для детей 2007–2013 гг. р. — дистанция 2,3 и 5 км.
Для того, чтобы стать участником соревнований «Старт Легкова» в Красноармейске следует подать заявку на почту dushakras@mail.ru в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа „Красноармейск“.
В этом году соревнования «Старт Легкова» в Красноармейске получили поддержку министерства спорта Московской области.
Прием заявок закроется 13 февраля в 16:00.