В Красноармейске пройдут детские лыжные соревнования «Старт Легкова»

сегодня в 18:29

Депутат Московской областной Думы Александр Легков осмотрел лыжную трассу, расположенную в Красноармейске, сообщил он в своем Telegram-канале .

15 февраля в этом подмосковном городе состоятся детские лыжные соревнования «Старт Легкова».

Сегодня юные спортсмены тренируются на данной трассе по сокращенному варианту, поскольку снега не так много.

У забега будет два направления:

1. Забег без учета времени для детей 2014–2017 гг. р. — дистанция 1 км.

2. Забег с медальным зачетом для детей 2007–2013 гг. р. — дистанция 2,3 и 5 км.

Для того, чтобы стать участником соревнований «Старт Легкова» в Красноармейске следует подать заявку на почту dushakras@mail.ru в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа „Красноармейск“.

В этом году соревнования «Старт Легкова» в Красноармейске получили поддержку министерства спорта Московской области.

Прием заявок закроется 13 февраля в 16:00.