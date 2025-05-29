В Котельниках состоится последний забег сообщества «5 верст»

Всех любителей бега и активного образа жизни приглашают присоединиться к 82-му забегу «5 верст Котельники Кузьминский». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег состоится 31 мая в 9:00, и станет последним весенним мероприятием в этом году, что делает его особенно значимым на фоне приближающегося лета и солнечных дней.

Участников призывают не забыть взять с собой воду, чай и угощения, а также приглашать родных, друзей и даже домашних питомцев. Организаторы напоминают о важности головного убора для защиты от солнца — в Подмосковье стоит жаркая погода.

Кроме того, для успешного проведения забега организаторам всегда требуется помощь, поэтому присоединиться к сообществу можно также в качестве волонтера. Желающие могут обратиться в телеграм канал «5 верст Котельники Кузьминский».

Встреча участников — у арки в Кузьминском лесу, напротив дома по адресу: Котельники, мкр. Белая дача, д. 62.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.