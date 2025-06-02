В Котельниках прошло первенство по дзюдо

В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе спортивной школы «Котельники» состоялось первенство городского округа Котельники по дзюдо, приуроченное к международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняло участие более 150 мальчиков и девочек 2010–2020 годов рождения, все они — воспитанники котельниковских тренеров.

Перед началом турнира ярким выступлением поддержали ребят девочки студии чир спорта Leo Cheer. Сами схватки проходили в напряженной и упорной борьбе, спортсмены продемонстрировали навыки, которые они приобрели за учебно-тренировочный год. Первенство ознаменовало завершение спортивного сезона для юных дзюдоистов. Впереди у спортсменов летние каникулы, когда они смогут отдохнуть, набраться сил и подойти к началу нового сезона во всеоружии.

«Поздравляю наших дзюдоистов и их тренеров с успешным завершением сезона!» — поздравил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.