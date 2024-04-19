сегодня в 12:58

В Королеве стартовал финал областных соревнований по шахматам «Белая ладья»

В Королеве стартовал финал областных соревнований по шахматам «Белая ладья». Турнир посвящен Дню космонавтики и 90-летию первого космонавта Земли Юрия Гагарина, передает пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях принимают участие 60 юных шахматистов из разных городов Подмосковья, Королев представляют ребята из гимназии № 9 и лицея № 5. На протяжении пяти дней школьники будут демонстрировать свое мастерство в шахматах. Кроме соревновательной программы для юных любителей шахмат организованы экскурсии в центр управления полетами и центр подготовки космонавтов.

Команда — победительница турнира получит право представлять Московскую область на всероссийском турнире «Белая ладья», который пройдет в Сочи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.