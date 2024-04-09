В Королеве пройдет финал областного турнира «Белая ладья»

В Королеве с 18 по 22 апреля пройдут окружные финальные соревнования по шахматам под названием «Белая ладья». Победители этих соревнований будут представлять регион на всероссийском этапе турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие победившие команды II этапа из муниципалитетов Московской области, команда-победитель регионального этапа 2023 года, а также команды, допущенные по решению тренерского совета федерации. Кроме того, для молодых шахматистов будет организована экскурсия по городу космонавтов, в центр управления полетами «Роскосмоса» и в центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Стоит отметить, что в 2024 году отмечается 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина.

Заявки для участия в соревнованиях принимаются до 15 апреля включительно в электронной форме по ссылке.



В 2022 и 2023 годах команда гимназии имени Е. Примакова становилась победителем всероссийских соревнований «Белая ладья», представляя Московскую область.

Этот турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Программа соревнований:

18 апреля:

10-00-15-00 — регистрация участников соревнований;

11-00-14-30 — экскурсионная программа, связанная с Днем Космонавтики и космической тематикой;

15-30-15-50 — церемония открытия;

16-00 — начало 1 тура;

19 апреля:

10-30 — начало 2 тура;

15-30 — начало 3 тура;

20 апреля:

10-30 — начало 4 тура;

15-30 — начало 5 тура;

21 апреля:

10-30 — экскурсионная программа, связанная с Днем Космонавтики и космической тематикой;

15-30 — начало 6 тура;

22 апреля:

10-30 — начало 7 тура;

14-30 — награждение и церемония закрытия соревнований;

16-00 — отъезд участников.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.



«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», – добавил глава региона.