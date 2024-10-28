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В Королеве музей истории хоккея с мячом принимает своих первых посетителей

В городском округе Королев на территории стадиона «Вымпел» начал работу музей истории хоккея с мячом, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Посетить новый музей может любой желающий. Он расположен по адресу: Московская область, Королев, Октябрьский бульвар, 10. Музей доступен для посетителей любого возраста.

В выставочной коллекции представлено более тысячи экспонатов: спортивный инвентарь хоккеистов, исторические фотографии и вырезки из газет, вымпелы, кубки, правительственные и спортивные награды игроков, их медали, значки и многое другое.

​Торжественная церемония открытия прошла 23 октября на городском стадионе «Вымпел». Открытие нового музея приурочено к столетию развития хоккея с мячом в Королеве.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.