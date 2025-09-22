В конноспортивном клубе Подольска определили победителей турнира по конкуру

В конно-спортивном клубе «Престиж» в региональных соревнованиях по конкуру приняли участие около 30 спортсменов из клубов и частных владельцев лошадей. Наряду с профессионалами свои силы пробовали и начинающие всадники. Всадники из Подольска взяли три золота и три серебра, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа соревнований включала различные уровни сложности от детских и юношеских состязаний до «Малого приза» и «Большого приза». Участники демонстрировали умение управлять лошадью и выполнять такие сложные элементы, как вольты, или движение по кругу с точным возвратом в исходную точку, смену аллюров с переходом с шага на рысь или галоп, менки ног в более сложных ездах.

«Мой конь Барклай, русской верховой породы, немного напряженный, но очень старается, если с ним найти общий язык. Это моя первая лошадь, и хотя быть коневладельцем бывает тревожно, это моя мечта! Вне конного спорта я занимаюсь наукой, ученый, но конный спорт — это мое хобби, которому я посвятила уже 12 лет», — сказала спортсменка Ольга Шевалдышева.

Среди детей первое место у Варвары Шиловой, второе у Марианны Греченой. У девушек в возрасте 16 лет и старше победила Алиса Сергеева, серебро у Варвары Палицыной. Лучшей среди спортсменов-любителей 4 уровня стала Елизавета Лукьяненко, вторую ступеньку пьедестала почета заняла Анна Капралова.

Продолжительность выступлений варьировалась от 2,5-3 минут в детских заездах до 7-8 минут в «Большом призе».

Соревнования стали настоящим праздником конного спорта и объединили спортсменов разных возрастов и уровней мастерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.