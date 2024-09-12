В конькобежном центре «Коломна» зальют тренировочную ледовую дорожку

сегодня в 16:13

В конькобежном центре «Коломна» стартовал новый спортивный сезон. Качество коломенского льда уже опробовали сборная команда России по конькобежному спорту, а также многочисленные участники первых стартов сезона. Совсем скоро, 16 сентября, будет залита и тренировочная 300-метровая ледовая дорожка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ее открытие позволит спортсменам СШОР «Комета» по конькобежному спорту, СДЮШОР по зимним видам спорта городского округа Коломна и конькобежцам «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» проводить интенсивные тренировки и повышать свое мастерство. Здесь будет комфортно заниматься и юным воспитанникам спортивно-оздоровительной секции «Орлята».

В дальнейшем 300-метровая дорожка станет доступной для посетителей массовых катаний — жителей Коломны и гостей города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.