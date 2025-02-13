В Коломне в День защитника Отечества пройдет мотокросс

«Город Коломна — единственный в стране, воспитавший восемь участников ралли «Париж — Дакар». То, что у этих соревнований такая богатая и продолжительная история — заслуга не только спортсменов, это заслуга всех тех, кто приходит болеть, переживать и поддерживать наших мотогонщиков», — сказал известный мотогонщик, мастер спорта международного класса Сергей Поваров.

В этом году спортсменов и зрителей соберут на трассе в Бочманове. Начало мероприятия — в 12:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.