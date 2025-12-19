В Коломне стартует чемпионат России по конькобежному спорту

Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует в субботу, 20 декабря в конькобежном центре «Коломна». Эти главные соревнования года соберут на высокоскоростном коломенском льду лучших конькобежцев страны. В забегах примут участие более 100 спортсменов из 20 регионов России, а также из республики Беларусь. Среди участников — конькобежцы сборной России, призеры Олимпийских игр, мировые рекордсмены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир пройдет с 20 по 23 декабря. В течение четырех дней спортсмены разыграют 16 комплектов медалей. Важно отметить, что программа национального чемпионата по конькобежному спорту в Коломне будет полностью соответствовать формату Олимпийских игр. Это значит, что зрители увидят все те же дистанции и дисциплины, которые представлены на главном мировом старте, что делает чемпионат еще более значимым и интересным.

«Это событие — настоящий праздник для всех поклонников зимних видов спорта. Именно в Коломне соберутся самые быстрые конькобежцы страны, чтобы побороться за звание сильнейших на отдельных дистанциях», — отметили в конькобежном центре «Коломна».

Торжественное открытие чемпионата состоится 20 декабря в 13.15. Зрителей ждет настоящий незабываемый праздник спорта: яркая музыкальная шоу-программа, танцевальные и вокальные номера, а также выступления фигуристов на льду создадут неповторимую атмосферу спортивного торжества. Вход на трибуны в этот день и в другие дни соревнований — свободный.

Конькобежный центр «Коломна» входит в топ-7 самых быстрых ледовых арен мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.