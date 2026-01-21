В Коломне стартовало первенство по конькобежному спорту среди юношей и девушек

В Коломне 22 и 23 января проходит первенство Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту среди спортсменов 14–17 лет. Турнир является отборочным этапом к XIII зимней спартакиаде учащихся России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвуют около 200 молодых спортсменов из разных регионов страны. Они выступают в многоборье на дистанциях от 300 до 5000 метров.

Турнир проводится на базе конькобежного центра «Коломна», который, по словам представителей центра, полностью соответствует требованиям и обеспечивает спортсменам комфортные условия и лед высокого качества.

Зрители могут бесплатно посетить соревнования и поддержать участников. Вход на трибуны открыт для всех желающих без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.