В Коломне состоится благотворительный забег «Пульс добра»

сегодня в 15:56

Трасса забега проходит мимо стен Коломенского кремля. По завершении забега юные спортсмены смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах, для взрослых будет организована разминка под руководством профессиональных тренеров и спортсменов.

Маршрут включает: классический полумарафон 21,1 км; дистанции 10 км и 3 км; дистанции 300 и 600 метров для детей, а также 600 метров для воспитанников школ адаптивной физкультуры и интернатов.

Старт на дистанциях забега дадут известные спортсмены и общественные деятели: двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Даниил Алдошкин и другие.

Все средства, поступившие от участников благотворительного забега, организаторы направят для закупки современной техники в инновационную библиотеку коломенского семейного центра «Вдохновение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.