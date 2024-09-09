В Коломне состоится благотворительный забег «Пульс добра»
Фото - © администрация Городского округа Коломна
14 сентября в Коломне пройдет забег «Пульс добра». Организатором мероприятия выступит благотворительный фонд «Исток», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Трасса забега проходит мимо стен Коломенского кремля. По завершении забега юные спортсмены смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах, для взрослых будет организована разминка под руководством профессиональных тренеров и спортсменов.
Маршрут включает: классический полумарафон 21,1 км; дистанции 10 км и 3 км; дистанции 300 и 600 метров для детей, а также 600 метров для воспитанников школ адаптивной физкультуры и интернатов.
Старт на дистанциях забега дадут известные спортсмены и общественные деятели: двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Даниил Алдошкин и другие.
Все средства, поступившие от участников благотворительного забега, организаторы направят для закупки современной техники в инновационную библиотеку коломенского семейного центра «Вдохновение».
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