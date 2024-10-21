В Коломне прошли Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту

В Конькобежном центре «Коломна» прошли Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту. В них участвовали мужчины, женщины, юниоры, юниорки, девушки и юноши 16-17 лет — 374 участника из 27 регионов России: Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев, Омской, Саратовской, Свердловской, Московской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и др. Они выступили на дистанциях 500, 1 000, 1 500, 3 000, 5 000 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Участники соревнований высоко оценили качество коломенского льда.

«Для меня соревнования в Коломне всегда очень ответственные. Когда мы едем на соревнования сюда, мы всегда знаем, что тут прекрасный лед, быстрый, катучий, а это очень важный фактор, он помогает показать свой лучший результат», — рассказала белорусская спортсменка Полина Сивец.

По словам заместителя директора КЦ «Коломна» Ирины Исаенко, лед для соревнований готовится очень тщательно.

«Для наших ледовых служб во главе с главным технологом процесс приготовления льда — настоящее священнодействие, у специалистов свои особые формулы и секреты, которые они берегут», — поделилась Ирина Исаенко.

Главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Геннадий Гмыра сообщил, что в этом году состязания собрали рекордное количество участников. Несмотря на это коломенские спортсмены смогли достойно проявить себя, завоевав 11 медалей разного достоинства.

«Более месяца прошло с начала сезона, подготовка спортсменов улучшилась. Отмечу большой прогресс коломенского конькобежца Сергея Бобкова (юноши старшего возраста). Сергей выиграл три из четырех дистанций, показал персональные рекорды на большинстве из них, вызвал восторг зрителей. Ксения Сиразева выиграла свою коронную 500-метровку, стала второй на дистанции 1 000 метров, третьей на дистанции 1 500 метров — никогда так стабильно эта спортсменка не начинала сезон. Надеюсь, что эти результаты так и будут улучшаться», — рассказал Геннадий Гмыра.

Впереди — Кубок России (мужчины, женщины), Кубок Союза конькобежцев России (юниоры, юниорки).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.