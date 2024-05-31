В Коломне подвели итоги зимнего конькобежного сезона

В Конькобежном центре «Коломна» состоялся торжественный вечер, посвященный подведению итогов зимнего сезона 2023–2024 годов воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту «Комета». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

С окончанием сезона собравшихся поздравила Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева. Екатерина Александровна отметила, что «Комета» всегда была лидером в стране по подготовке конькобежцев, но с возросшей конкуренцией необходимо сконцентрировать все усилия и тренеров, и спортсменов, чтобы вернуть звание лучшей спортивной школы России.

Генеральный директор Конькобежного центра «Коломна», руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов Городского округа Коломна Сергей Орлов поздравил спортсменов с достигнутыми в сезоне результатами. Вручил грамоты Конькобежного центра «Коломна и сертификаты на изготовление спортивных комбинезонов компании „OBS“ победителям и призерам финальных соревнований XII зимней Спартакиады учащихся России и Первенств России среди юношей и девушек старшего возраста по конькобежному спорту и шорт-треку. Сергей Владимирович отметил, что в Конькобежном центре для спортсменов созданы наилучшие условия, как в зимний период, так и летом все площадки для ребят открыты, нужно только как следует тренироваться и идти вперёд. Пожелал всем собравшимся оставаться верными спорту, городу и стране, и с благодарностью вспоминать своих педагогов и тренеров.

Дипломами и подарками были награждены тренеры спортивной школы «Комета», победители и призёры самых значимых стартов сезона. Творческим подарком гостям мероприятия стало выступление творческих коллективов округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.