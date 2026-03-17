В Коломне 20 марта стартуют юбилейные старты на призы Муратова

Юбилейные всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова пройдут 20 и 21 марта 2026 года в Коломне. На лед выйдут более 200 спортсменов из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования состоятся в 50-й раз в конькобежном центре «Коломна». В традиционном спринтерском турнире выступят представители 20 регионов России, а также спортсмены из Белоруссии. Начало стартов — в 8:30, торжественное открытие пройдет 20 марта в 11:30.

Московскую область представят 69 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту «Комета». Среди них Софья Кишман, Кира Сарбеева, Александр Акулинушкин, Егор Галкин, Андрей Стрелков, Яков Федяев, Мария Логинова, Ксения Сиразева, Савелий Пронин, Виктория Морозова, Даниил Чмутов, Максим Шарапов и другие спортсмены.

Участники разыграют медали в личном зачете. Мужчины, женщины, юниоры и юниорки, а также юноши и девушки 16–17 лет пробегут дистанции 500 и 1000 метров. Победителей определят по наименьшей сумме очков в спринтерском многоборье в каждой возрастной категории.

Трансляция будет доступна на сайте Союза конькобежцев России и на его странице во «ВКонтакте». Турнир проводится в Коломне с 1972 года в честь трехкратного призера Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира и рекордсмена мира Валерия Муратова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.