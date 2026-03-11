В Коломне 14 марта пройдет лыжная гонка «Коломенская лыжня 2026»

сегодня в 16:39

Соревнования «Коломенская лыжня – 2026» состоятся 14 марта в парке 50-летия Октября в Коломне. Участники разных возрастов выйдут на обновленную трассу протяженностью 3800 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционные зимние соревнования по лыжным гонкам пройдут в ближайшую субботу, 14 марта, в парке 50-летия Октября. В этом году «Коломенская лыжня» впервые состоится на новой профессиональной трассе длиной 3800 метров — самой протяженной в Коломне.

Первыми на старт выйдут самые юные спортсмены. В 10.00 начнется детская гонка «Ладушки-оладушки». В 10.40 пройдет торжественная церемония открытия, после чего стартуют основные заезды «Коломенской лыжни».

Участники будут соревноваться по возрастным группам. В каждой категории определят победителей и призеров. Вход для болельщиков в зону стартов свободный, без возрастных ограничений. 0+

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.