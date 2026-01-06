В «Коломенском» принимает гостей один из наиболее протяженных катков в РФ Спорт сегодня в 16:00 Фото - © Медиасток.рф

На Царской набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве принимает гостей один из наиболее длинных катков в РФ. Его длина составляет 1,7 километров, а площадь около 13,5 тыс. квадратных метров, сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.