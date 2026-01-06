В «Коломенском» принимает гостей один из наиболее протяженных катков в РФ
Фото - © Медиасток.рф
На Царской набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве принимает гостей один из наиболее длинных катков в РФ. Его длина составляет 1,7 километров, а площадь около 13,5 тыс. квадратных метров, сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
На катке размещена световая инсталляция «звездное небо». Она состоит из около 14 млн лампочек.
На внутренней стороне бортов размещены 1,8 тыс. светильников. Это было сделано, чтобы лед подсвечивался и снизу.
Неподалеку функционирует полноценный пункт проката спортивного инвентаря. Есть хоккейные и фигурные коньки. Дети могут воспользоваться «помощниками фигуриста».
