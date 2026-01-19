В Клину впервые прошли соревнования по киберспорту среди пилотов дронов

В субботу, 17 января, в Клину состоялись первые муниципальные соревнования по киберспорту на Кубок округа в классе технический симулятор управления дронами «Аэросим», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие около 60 человек из Клину, Балашихи, Люберец и Орехово-Зуево. Участники были разделены на две возрастные категории: от 6 до 14 лет и 14 лет и старше.

Пилоты соревновались в прохождении виртуальной воздушно-спортивной трассы на минимальное время. Каждый участник имел три попытки, а лучшие результаты позволяли пройти в полуфинал. В финале за призовые места боролись восемь сильнейших игроков.

Мероприятие прошло на базе Дома детского творчества в рамках «Игр дронов «Зимний Кубок». По словам Антона Елькина, руководителя «Школы Дронов» ДДТ, цель соревнований — развитие технического творчества среди молодежи и популяризация беспилотных летательных аппаратов. В Клину «Школа Дронов» работает уже полтора года и пользуется большой популярностью, а ее воспитанники успешно выступают на областном и всероссийском уровнях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.