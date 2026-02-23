В Клину в День защитника Отечества прошел массовый лыжный забег на 11 км

Масштабный спортивный забег на лыжах провели впервые 23 февраля на оборудованной трассе в лесопарке «Талицкий лес». Участники — порядка 60 спортсменов-любителей и профессионалов из Клина, Солнечногорска, Зеленограда и Твери. Женщины и мужчины бежали на 11 км в снежном лесном массиве.

Перед стартом им вручили стартовый пакет с личными номерами. После они могли переодеться в теплых раздевалках и отправиться за победой.

На финише всем участникам лыжного забега подарили эксклюзивные медали ручной работы и тарелку плова. Такой вкусный подарок подготовила одна из победительниц, Светлана Рыжова, в честь своего Дня рождения.

Победителями спортсобытия в абсолютном, мужском и женском зачетах до 45 лет и старше стали шесть человек. Среди девушек золото взяли сразу три жительницы Клина — Наталья Филатова, Светлана Рыжова и Людмила Кудинова. А среди мужчин первое место занял Александр Никитин из Солнечногорска, второе — Александр Окунев из Клина и бронзу забрал Андрей Никитин из Твери.

Помимо прекрасного настроения и энергии на весь день, им подарили денежные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.