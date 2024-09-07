В Клину в честь Дня Трезвости проведут забег

Забег приурочен к празднованию Всероссийского Дня Трезвости. Старт и финиш — от Успенского Храма в Клину, расположенного в усадьбе Демьяново.

Маршрут пройдет по Сестрорецкому парку. По окончании пробежки, участников ждет чай из самовара и угощения. Предварительная регистрация по телефону (телеграмм, ватсап) +79854454428. До забега допускаются дети от 14 лет, младше — только в сопровождении родителей. Начало мероприятия — 08 сентября, сбор в 12.00.

Мероприятие 6+. День трезвости — это праздник, который в России отмечают 11 сентября. Он появился по инициативе Русской православной церкви в 1913 году. Дату выбрали в честь православного праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи. В этот день верующие постятся и не употребляют алкоголь.

В Российской империи в День трезвости закрывали винные лавки, не продавали алкоголь, собирали пожертвования на лечение людей, страдающих от алкогольной зависимости. После революции 1917 года о празднике забыли. Лишь в 2005 году по инициативе РПЦ День трезвости стали снова отмечать.

Сегодня в этот день во многих российских городах проводятся тематические акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный». Он пообщался с тренерами и жителями, которые здесь занимаются.

«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. Спортивную инфраструктуру мы стараемся развивать, будем продолжать эту работу», — заявил Воробьев.