В Клину стартовали Всероссийские соревнования по фигурному катанию

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы федерации Московской области проходят в Клину в ледовом дворце имени Валерия Харламова. На турнир приехали более 120 спортсменов из 17 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На лед вышли обладатели первого спортивного разряда, кандидаты и мастера спорта. Для многих участников турнир стал возможностью показать чистый прокат и выполнить разрядные нормативы. Судьи оценивают технику исполнения элементов, артистизм и сложность программ.

«В Московской области не так много катков с такой материальной базой. Качество льда и трибуны создают определенный имидж соревнованиям», — рассказала главный судья соревнований Елена Новикова.

Всероссийские старты проходят в Клину уже в третий раз. Они стали продолжением известных соревнований «Клинский конек», которые более 20 лет проводились в ледовом дворце. Турнир направлен на развитие массового спорта, выявление перспективных фигуристов и обмен профессиональным опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.