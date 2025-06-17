В Клину состоится забег с препятствиями «Тропа Героев»

В лесопарке «Талицкий лес» Клина 28 июня пройдет забег с препятствиями под названием «Тропа Героев». Уже зарегистрировалось около 400 человек, но из-за большого количества желающих регистрацию временно закрыли. С 16 июня 2025 года запись снова открылась , но только для личного и семейного забега. Места для командного забега уже заняты, и записаться на него нельзя, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Это будет первый подобный забег в Клину и в парке «Талицкий лес».

Участники смогут выбрать, пробежать 3,5 км (большой круг) или 2 км (малый круг) по пересеченной местности. Им нужно будет преодолеть 10 препятствий: барьеры, «рукоходы» (специальные перекладины), броды через частично затопленные участки, канатную дорогу, бурелом и туннель. Организаторы уверяют, что все препятствия безопасны, но требуют хорошей физической подготовки, силы духа и выносливости. В командном забеге участникам нужно будет также уметь поддерживать друг друга.

Участвовать могут подростки 14-17 лет в категории «подростки», взрослые 18 лет и старше в личном и командном забеге. В семейном забеге могут участвовать дети от 6 лет, но только по желанию и под присмотром родителей.

Организаторы забега — всероссийский проект «Тропа Героев» и администрация города Клин.

Цель забега — показать, что активный образ жизни полезен, развить выносливость, силу воли и умение работать в команде.

Забеги проходят в разных частях России и подходят для людей с разным уровнем подготовки и возраста.

Все, кто финиширует, получат памятную медаль, а победители в своей категории — ценные призы и подарки.

Мероприятие начнется 28 июня в 8:00 по адресу: лесопарк Талицкий лес, г. о. Клин, Талицкий проезд.

Вход свободный.

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