В Клину провели первую в России онлайн-тренировку по адаптивному карате

.В городском округе Клин 10 февраля прошла первая в России пробная онлайн-тренировка для спортсменов по адаптивному карате в рамках подготовки к проекту «Интерактив».

В клубе «Стекольный» в Клину специалисты провели тестовое онлайн-подключение с пара-каратистами спортивной школы олимпийского резерва «Клин спортивный». Мероприятие стало частью подготовки к запуску масштабного проекта «Интерактив», который объединит спортсменов с особенностями здоровья из разных регионов страны.

Для организации тренировок в клубе устанавливают новый интернет, большой экран и камеру для трансляций, чтобы участники могли следить за движениями друг друга в реальном времени. Старший тренер сборной России по карате в дисциплине «ПОДА-ката» Юрий Румянцев провел первую тренировку в новом формате. Он подчеркнул, что такой подход позволит спортсменам заниматься без необходимости длительных поездок, а также объединит людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и СВО.

Организаторы планируют официально запустить проект в начале марта. К участию уже присоединились пара-каратисты из 19 регионов, включая Подмосковье, Санкт-Петербург, Уфу, Челябинск, Брянск, Тулу, Казань, Пермь, Новосибирск, Красноярск и Бурятию. Проект даст возможность заниматься адаптивным каратэ тем, кто не может посещать тренировки очно, и поможет развитию этого направления в новых регионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.