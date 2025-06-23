В Клину проведут забег по усадьбе Менделеева

В Клину проведут забег по расположенной в городском округе Клин усадьбе Менделеева «Боблово». Спортивное состязание назвали «Элементарный трейл Менделеева», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дистанции для спортсменов в категории дети от 8 до 13 лет и в категории «взрослые» от 18 до 60 лет пройдут на дистанциях 1 км, 5 км, 15 км и 25 км на выбор самого участника.

Организаторы — спортивный отдел Администрации городского округа Клин и команда спортсменов-энтузиастов «Клин Multisport Team» считают, что трасса в 1 км подойдет для самых юных участников, на трассе 5 км идеально познакомиться с самим форматом трейлов, трасса в 15 километров — это вызов для бегунов с опытом, а дистанция в 25 км — это проверка на прочность для профессиональных бегунов.

Для участия в гонке необходимо зарегистрироваться.

Место старта и финиша: Историческая усадьба Д. И. Менделеева в го Клин (деревня Боблово). Дистанция пройдет по территории дд. Зубово и Боблово городского округа Клин.

Уже сейчас спортсмены команды «Клин Multisport Team» совместно с дирекцией музея-усадьбы Д. И. Менделеева в Боблово готовят будущую трассу: убирают сухие поваленные деревья, делают легкие искусственные препятствия на пути бегунов — горочки, броды и техничные участки.

От администрации Клина все финишеры получат эксклюзивные медали ручной работы и профессиональные фотографии на память.

А музей-усадьба Д. И. Менделеева в Боблово организует бесплатную экскурсию для всех участников трейла и сертификаты на посещение всех трех усадеб музейного комплекса (Боблово, Шахматово, Тараканово) призерам и победителям.

«Дмитрий Иванович Менделеев вел здоровый образ жизни, очень тщательно относился к здоровью. И в усадьбе Боблово всегда существовала традиция долгих пеших прогулок (маршрутов). Так что Менделеев был бы рад такому мероприятию в своей усадьбе и возможностью показать „былинные дали“ Боблово, которыми смогут насладиться участники пробега», — сказала Елизавета Дорохова, директор Государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

Мероприятие состоится 20 июля. Начало в 10:00. Регистрация необходима.

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