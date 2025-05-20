Более 90 рыболовов-спортсменов, от профессионалов до начинающих, вышли рано утром 18 мая на берег, чтобы поймать удачу за жабры и получить денежный приз. На пруду «Элитный» в «Рыбхозе Клинский» такие соревнования провели впервые. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Карпфишинг — это ловля трофейной рыбы, ловля очень большой рыбы и ловля именно «Поймал-отпусти», то есть бережное отношение к рыбе», — пояснил главный организатор соревнований «Лов карпа ПО» Владимир Тарасов.

Участники турнира могли выбрать одну из двух категорий: классическая ловля на поплавок и современный «Карпфишинг», то есть стратегический подход к ловле карпа. Специалисты знают, карп — рыба осторожная, сильная и умная. Чтобы ее поймать, нужна не только удача, но и знания, терпение, умение читать водоем и правильно подбирать приманку.

Соревнования по принципу «Поймал — отпусти» — это сочетание азарта с ответственным отношением к природе. Рыбалка перестает быть только охотой и превращается в интеллектуальную игру, ключевой аспект которой — уважение к природе.

Для ловли рыбаки используют только безопасные монтажи оснасток, чтобы не травмировать карпа. После поимки добычу аккуратно извлекают из воды с помощью специальных подсачеков, бережно взвешивают в мешке, обрабатывают раны антисептиком. И самое главное — рыбу быстро и аккуратно возвращают в родную стихию.

Этот турнир организаторы посвятили ловле рыбы на спиннинг с берега. Общий вес добытой участниками рыбы составил 220 кг. Вес самого крупного карпа составил 10 кг 680 граммов. Весь улов целым и невредимым отправился обратно в пруд.

«Рыбхоз Клинский» — одно из крупнейших рыбоводных хозяйств Московской области, расположено в 30 км от г. Клин на территории Завидовского государственного заповедника, в с. Воздвиженское. Введено в эксплуатацию в 1965 году как полносистемное карповое хозяйство с проектной мощностью 800 тонн товарной рыбы в год.

Технологический процесс включает в себя все этапы выращивания карпа, начиная от икринки и до товарного веса. Площадь собственного прудового фонда рыбхоза составляет 1000 га.

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