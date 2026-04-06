В Клину прошел турнир по каратэ среди 120 юных спортсменов

Первенство городского округа по каратэ прошло в Клину и собрало более 120 участников от 4 до 13 лет. В соревнованиях выступили как начинающие спортсмены, так и призеры региональных стартов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство городского округа Клин по каратэ проводится ежегодно и традиционно объединяет большое количество участников. В этом году на татами вышли более 120 спортсменов. Для многих из них турнир стал первым серьезным стартом и возможностью получить соревновательный опыт.

Уровень подготовки участников различался. Среди выступающих были как начинающие каратисты, преимущественно до 9 лет, так и более опытные спортсмены, которые уже участвуют в региональных и всероссийских соревнованиях.

«Спортсмены справляются в соответствии со своей подготовкой. Для опытных — это рядовое соревнование. А ребята, которые только начинают, переживают, нервничают. Что-то получается, что-то не получается, но главное — это опыт!» — рассказала директор филиала «Лидер-каратэ» СШОР «Клин спортивный» Олеся Сабадаш.

В турнире приняли участие спортсмены из Конаково, Зеленограда, Москвы, Химок, Волоколамска и других городов. Соревнования направлены на выявление сильнейших и развитие детско-юношеского спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.