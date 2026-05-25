В Клину открыли обновленный стадион «Строитель»

Обновленный стадион «Строитель» торжественно открыли 23 мая в Клину после двухлетней реконструкции. На церемонию пришли более 5 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За два года на объекте полностью обновили футбольное поле и беговые дорожки. Построены современные трибуны на 1008 мест, оборудованы многофункциональная спортивная площадка и зона для мини-футбола. Легкоатлетический сектор включает площадки для толкания ядра, прыжков в высоту и длину, а также зону для стипль-чеза.

В открытии приняли участие представители министерства спорта Московской области и глава городского округа Василий Власов. Он поблагодарил губернатора Подмосковья за поддержку проекта.

«Спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку. Спасибо всем, кто строил, кто болеет, и кто будет выходить на поле. Спортивное лето — открыто!» — сказал Власов.

В день открытия в Клину стартовал пятый сезон губернаторской программы «Выходи во двор». Команда «Легенды футбола» сыграла матч с клинчанами и провела мастер-классы для детей. Мероприятие комментировали Виктор Гусев и Олег Жолобов, а Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев и Александр Филимонов раздали автографы болельщикам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.