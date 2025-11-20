В Клину более 1 тыс человек сдали нормативы ГТО в этом году

В Клину любой желающий старше 6 лет может сдать норматив «Готов к труду и обороне». Тестирование проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф». Для трудовых и учебных коллективов специалисты готовы выехать прямо в организацию. Так, в этом году три дошкольных учреждения пригласили к себе профессиональную комиссию. Порядка 50 юных спортсменов проверили свою физическую подготовку. Больше половины заслужили знаки отличия — золотой, серебряный или бронзовый, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сдача нормативов ГТО очень актуальна для будущих студентов. К нам обращается много 11-классников. За получение знаков отличия им добавляются баллы для поступления. Если есть возможность получить 2-3 дополнительных шанса, то почему бы не попробовать» — рассказала представитель центра тестирования норм ГТО в г. о. Клин Наталья Щинова.

Комплекс ГТО включает упражнения на быстроту, выносливость, силу, ловкость и координацию. Это бег, подтягивания, наклоны, рывок гири, прыжки, стрельба и многое другое.

Чтобы проверить себя, нужно зарегистрироваться на официальном сайте и получить индивидуальный номер участника. Сдача нормативов может помочь в решении других задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.