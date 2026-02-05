В Клинском округе стартовала регистрация на киберспортивный турнир для школьников

Регистрация на киберспортивные соревнования по игре Counter-Strike 2 открылась в рамках единой школьной лиги городского округа Клин. Турнир пройдет в формате BO1, заявки принимаются до 10 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Единой школьной лиге городского округа Клин появилось новое направление — киберспорт. Школьники смогут принять участие в турнире по командному шутеру Counter-Strike 2. Соревнования пройдут в формате BO1: каждая встреча будет состоять из одной карты, победитель определяется по итогам единственного матча.

В турнире предусмотрено 128 мест, подать заявку можно до 10 марта. Все игры будут проходить на российской платформе VSCL, участвовать могут игроки с любым уровнем подготовки.

Единая школьная лига — крупный спортивный проект, созданный по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева два года назад. Клинский округ присоединился к лиге в ноябре прошлого года. В соревнованиях участвуют 10 команд образовательных учреждений округа, которые также соревнуются в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах.

Один из участников лиги Иван отметил, что рад возможности представлять свою команду в любимой игре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.