В Климовском спринте ко Дню Победы в Подольске приняло участие более 100 бегунов

В Подольске в «Климовском спринте» приняли участие более сотни бегунов. Легкоатлетический забег приурочили к 80-летию Великой Победы. «Климовский спринт» провели впервые на базе ФСК «Заречье», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Победителей выявляли в четырех возрастных группах. Самому младшему участнику было пять лет.

В возрастной группе 2009 года рождения и старше самыми быстрыми стали Таисия Макарова и Семен Зиновьев. В возрастной группе 2010–2011 года рождения победу одержали Вероника Трофименко и Лев Кирин. В возрастной группе 2012–2013 года рождения первыми к финишу пришли Лиана Мустаева и Степан Брюхов.

В возрастной группе 2014 года рождения и младше победу одержали Александра Зернова и Максим Зиновьев.

Призеры и победители получили памятные медали и кубки.

На территории МБУ ФСК «Заречье» есть стадион, где могут тренироваться легкоатлеты. С приходом весны с 6 часов утра до 11 часов вечера начали функционировать открытые спортивные площадки для спортсменов и любителей активного отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.