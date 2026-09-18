Чудо-овощ Кабан: житель Луховиц вырастил кабачок весом 76,3 килограмма

Андрей Гусев из Луховиц 17 сентября срезал кабачок весом 76 килограммов 300 граммов. Предыдущий рекорд, зафиксированный книгой рекордов России, составлял 73,8 килограмма.

Гусев работает строителем и выращивает гигантские овощи в свободное время. В 2022 году его тыква весила 771 килограмм. Кабачок, получивший имя Кабан, рос в открытом грунте.

«Взвешивали по правилам книги рекордов России — снимая весь процесс на видео. Результаты отправили оргкомитету книги. До этого там был зафиксирован кабачок весом в 73,8 кг. Мой, получается, на 2,5 кг тяжелее. Мы с семьей назвали наш чудо-кабачок Кабаном!» — рассказал Андрей Гусев.

Он пояснил, что вырастил овощ из семени кабачка англичанина Марка Баггса весом 114,9 килограмма, установленного в 2023 году. Семя мужчина купил через интернет примерно за 5 тысяч рублей.

«Во-первых, есть моя личная многолетняя технология правильного процесса выращивания гигантов, в том числе кабачков. Во-вторых, этот кабачок выращен из семечка самого большого в мире кабачка — в 2023 году англичанин Марк Баггс получил кабачок на 114,9 кг! Одно из семечек я приобрел через интернет. Оно стоило в пересчете на наши деньги 5 тысяч рублей», — объяснил Андрей Гусев.

Овощ планируют показать на Луховицкой ярмарке, а затем использовать в приготовлении еды.

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