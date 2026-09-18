В Одинцово эндокринологический центр получил оборудование для диагностики зрения

Межрайонный эндокринологический центр Одинцовской областной больницы получил современное оборудование для выявления офтальмологических осложнений у пациентов с сахарным диабетом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Межрайонный эндокринологический центр Одинцовской областной больницы получил высокотехнологичное оборудование для диагностики и мониторинга офтальмологических осложнений у пациентов с сахарным диабетом. Техника позволит обследовать сетчатку и глазное дно непосредственно в центре, без направления в другие клиники.

В состав диагностического комплекса вошли оптический когерентный томограф, цифровая фундус-камера и ультразвуковой офтальмологический аппарат для В-сканирования. Оборудование помогает выявлять патологии сетчатки и зрительного нерва до появления жалоб, в том числе при помутнении оптических сред и кровоизлияниях в стекловидное тело.

«Сегодня диагностическая база полностью соответствует федеральным стандартам. Мы можем выявлять осложнения на доклинической стадии, сохранять зрение работающему населению Подмосковья и существенно снизить процент инвалидизации по зрению среди людей с хроническими эндокринными патологиями», — прокомментировала заведующая центром Марина Кондратова.

Кабинет оснастили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области. Межрайонный эндокринологический центр находится в Одинцово на улице Маршала Бирюзова, д. 7, корпус 2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.