Участник из Подмосковья победил в конкурсе «Родная игрушка»

В национальном центре «Россия» состоялось второе заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Члены Организационного комитета единогласно определили победителей в номинации «Идеи игр и игрушек», обсудили проведение финала и затронули тему поддержки участников конкурса со стороны государства и представителей индустрии, сообщает пресс-служба организаторов.

Заседание было организовано российским обществом «Знание» и «Движением Первых» по поручению президента РФ.

Дизайнер Вячеслав Вовк из Реутова победил в категории «Конструкторы и сборные модели» с проектом «Мастерская дымковской игрушки». В основе — магнитные детали в форме простых геометрических фигур: треугольники, полукруги, прямоугольники. Каждая расписана в традициях дымковской игрушки — круги, кольца, волнистые линии, клетка, точки.

Ребенок выбирает карточку-задание с силуэтом и собирает его из деталей на магнитном поле. Есть и свободный режим — можно придумывать свои образы. Игра не одноразовая — здесь большое количество вариаций. Можно собирать разных персонажей, усложнять фигуры в зависимости от возраста ребенка. Как дизайнеру по образованию Вячеславу важно, чтобы игрушка была не только развивающей, но и эстетичной.

Во второй сезон конкурса поступило 14 392 заявки из 89 регионов России, 4 330 из них в номинации «Идеи игр и игрушек». Всего 87 экспертов выставили 63 тыс. оценок. В финал номинации вышли 29 проектов, из которых по результатам экспертного и детского жюри были выбраны 15 победителей.

«Мы усилили и углубили экспертизу. Каждую идею оценивали 18 экспертов. Заявки подавались разными авторами — это и сами дети, и семьи, и воспитатели, и представители разных профессий, ну, и, конечно, профессионалы отрасли. География, как и прежде, широкая: мы охватили все регионы нашей страны. Видим очень много идей с региональной спецификой, отражающей культуру, традиции, особенности разных народов, специфику регионов, различные достопримечательности и природные богатства», — отметил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Победителями стали проекты из 12 регионов. Сразу три из них поступили из Красноярского края: настольная игра «Большой хоровод дружбы», конструктор «Наличники расписные» и техническая игрушка «Город Светлячков». От Москвы в список вошли два проекта: конструктор «РУБРИК: Самая большая страна» и настольная игра-дружилка «Наша Родина».

В список также вошли настольная игра «Звездный атлас» из Чувашской Республики, конструктор «Родные просторы» из Самарской области, техническая игрушка «Умный дом-сказка: Избушка будущего» из Мурманской области, настольная игра «В поисках Жар-птицы» из Псковской области, конструктор «Мастерская дымковской игрушки» из Московской области, сюжетно-образная игрушка «Дорожные истории» из Челябинской области, настольная игра «Буквы Родины» из Тюменской области, сюжетно-образная игрушка «Чудесье» из Архангельской области, конструктор «Архитектурное наследие России» из Республики Татарстан и сюжетно-образная игрушка «Зверята народных промыслов» из Ивановской области.

Важным направлением проекта остается привлечение детского жюри к оценке работ. Заместитель председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Вадим Полянский сказал, что это должно стать не просто дополнительным мнением, а самостоятельным элементом конкурсной экспертизы при оценке.

В ходе второго заседания члены оргкомитета также обсудили поддержку конкурса и его участников. Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев заявил, что опыт проведения «Родной игрушки» очень важен, поскольку сейчас идет активная работа над созданием единой системы психолого-педагогической экспертизы игрушек, а изделия победителей должны обязательно попадать в детские сады и образовательные организации.

В свою очередь, как пояснил директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Кусков, в этом году планируется реализовать две новые меры поддержки для производителей игр и игрушек.

На следующем этапе конкурса в каждой из двух номинаций, «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек», определят 40 финалистов и 15 победителей.