«ПСК Фарма» зарегистрировала препарат от легочной гипертензии в Дубне

Компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на препарат «Бозентан ПСК» для терапии легочной артериальной гипертензии у взрослых и детей с трех месяцев. Производство лекарства организовано в ОЭЗ «Дубна», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на препарат «Бозентан ПСК» для терапии легочной артериальной гипертензии. Это прогрессирующее заболевание, при котором повышается давление в сосудах легких.

«Бозентан ПСК» стал первым российским воспроизведенным препаратом бозентана в форме диспергируемых таблеток. Его разрешили применять у пациентов с трехмесячного возраста. Лекарство предназначено для взрослых и детей с легочной артериальной гипертензией II–III функционального класса по классификации Всемирной организации здравоохранения.

Препарат производят на предприятии «ПСК Фарма» в особой экономической зоне «Дубна» по международным стандартам GMP. По данным компании, локализация выпуска поможет обеспечить стабильные поставки на российский рынок и расширить доступ пациентов к патогенетической терапии, в том числе по программам льготного лекарственного обеспечения.

Действующее вещество препарата — бозентан. Оно блокирует действие эндотелина-1, вызывающего сужение сосудов, и снижает сопротивление в сосудах легких. Компания «ПСК Фарма» входит в топ-3 российских компаний по числу разрешений на клинические исследования и выпускает 25 препаратов для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких.

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