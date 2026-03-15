В Климовске на лыжню вышли 250 спортсменов

15 марта в микрорайоне Климовск на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» состоялись традиционные открытые соревнования по лыжным гонкам. В этом году «Климовский спринт» объединил 250 участников — от профессиональных воспитанников спортивных школ до любителей-активистов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

На трассу вышли лыжники не только из Подольска и соседних муниципалитетов Подмосковья, но и гости из Тулы.

Соревнования прошли в формате динамичных спринтов в классическом стиле. Особенность этой дисциплины заключается в том, что спортсмены движутся по заранее нарезанной колее, лыжне. Техника такого передвижения напоминает естественный бег или размашистый шаг, где лыжник поочередно переносит вес с одной ноги на другую, толкаясь лыжей строго назад и помогая себе палками.

В зависимости от возрастной категории участники преодолевали дистанции в 500 метров (самые юные спортсмены 2018 г. р. и младше) и 1000 метров в два круга (лыжники основных возрастных групп от 2016 до 1975 г. р.).

«Мне семь лет, и сегодня на спринте в Климовске я преодолел дистанцию в один километр. Своим результатом я доволен, было здорово! А после финиша мы сразу пошли на полевую кухню — каша была очень вкусная, она помогла быстро согреться и набраться сил», — поделился впечатлениями участник соревнований Константин Репин.

Особое внимание уделили преемственности поколений. Самыми юными участниками соревнований стали Тихомир Чернов, Иван Савельев, Дарья Агафонова и Анна Миннегалива (2021 г. р.). В категории опытных ветеранов спорта на старт вышли подольчанин Виктор Афанасьев (1947 г. р.) и представительница Климовска Татьяна Серпинская (1958 г. р.).

Для всех участников и гостей работала полевая кухня: после финиша лыжники могли восстановить силы вкусной кашей и согреться горячим чаем.

По итогам финальных забегов состоялась торжественная церемония награждения. Победители и призеры были награждены кубками, памятными медалями и почетными грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.