В Кашире выявлен и демонтирован еще один нестационарный торговый объект

В Кашире продолжается работа по демонтажу нестационарных объектов. В округе на регулярной основе проводятся осмотры земельных участков, находящихся в частной и муниципальной собственности. Эти мероприятия проходят с целью искоренения незаконно установленных НТО и приведения торговых объектов к соответствующему архитектурному облику. Всего на территории городского округа Кашира размещено 30 нестационарных торговых объектов (НТО). В план по демонтажу НТО на 2025 год включено 15 объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активные действия по приведению торговых объектов в соответствие с нормативными требованиями ведутся в рамках поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева. Незаконные торговые объекты часто становятся источниками беспорядка, загромождают тротуары и проезды, создают неудобства для жителей и нарушают эстетику городской среды.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева делаем торговлю в Кашире более комфортной и современной. Демонтировали еще один нестационарный торговый объект на улице Клубная вблизи дома 3. С владельцами НТО поначалу проводят разъяснительную работу, после которой предприниматели обычно сами демонтируют свои объекты», — рассказала начальник отдела по экономической политике администрации округа Оксана Новосельцева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.