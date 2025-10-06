В Кашире провели жеребьевку Единой школьной лиги Подмосковья

сегодня в 20:24

Во Дворце спорта «Юбилейный» в Кашире состоялась церемония жеребьевки Единой школьной лиги Московской области — масштабного проекта, который в этом сезоне объединит около 4 тысяч команд и более 30 тысяч школьников. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы городского округа Кашира Светлана Троицкая поприветствовала участников и пожелала юным спортсменам удачи, ярких побед и новых рекордов.

Соревнования пройдут по четырем видам спорта: волейболу, баскетболу 3×3, шахматам и футзалу. Борьба за звание сильнейших начнется с отборочного этапа в муниципалитетах. За право выйти на региональный уровень в Кашире будут бороться 11 команд из школ № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 9, № 10, школы-интерната, Барабановской, Богатищевской, Тарасковской.

Новый сезон Лиги стартует в октябре. Команды, которые покажут лучшие результаты, ждут кубки и дипломы, а спортсменов — медали и индивидуальные призы.

Особой мотивацией для участников станут мастер-классы от легенд российского спорта. В команду профессиональных наставников лиги ранее вошли Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Дмитрий Губерниев и другие известные спортсмены и комментаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.