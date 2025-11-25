В Кашире прошли соревнования по плаванию

22 ноября 2025 года в плавательном бассейне дворца спорта «Юбилейный» состоялись открытые соревнования по плаванию, приуроченные к Дню народного единства. Мероприятие организовал МАУ «Спортклуб „Кашира“ имени Н. П. Елисеева», сообщили в пресс-службе местной администрации.

На старт вышли спортсмены из городов Ступино, Егорьевск, Зарайск, Озеры, Серебряные Пруды и Кашира. В рамках соревнований участники соревновались в двух видах — 50 метров баттерфляй и 50 метров брасс. В состязаниях участвовали дети и подростки в возрасте от 2013 до 2018 годов рождения.

Несмотря на публику, атмосфера соревнований была дружелюбной, царила взаимная поддержка и доверие. Победителей награждали директор МАУ «Спортклуб „Кашира“» Светлана Сергеевна Княжничева, главный судья Александр Валентинович Марюшкин и судейская коллегия.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия способствуют развитию спортивного движения, укрепляют единство и дружбу среди молодых спортсменов региона.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.