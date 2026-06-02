Андрей Воробьев: более 9 млн человек проживает в Подмосковье, регион растет

Московская область продолжает расти, в регионе на сегодняшний день проживает свыше 9 млн человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во вторник состоялось традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

Он напомнил, что 5 лет назад в Подмосковье было 90 тыс. многодетных семей.

«Сейчас 120 тыс. (таких семей — ред.). Мы предусмотрели дополнительную выплату 300 тыс. рублей», — сказал Воробьев в ходе обращения.

Он подчеркнул, что все льготы, которые полагаются пожилым жителям, многодетным семьям и другим категориям в области предоставляются проактивно.

