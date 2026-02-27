В Кашире прошел зимний фестиваль ВФСК ГТО среди сборных команд 7 класса

Во дворце спорта «Юбилейный» МАУ «Спортклуб „Кашира“ имени Н. П. Елисеева» 24 февраля состоялся зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди команд 7 классов школ городского округа Кашира. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества и 670-летия города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях участвовали команды школ № 1, № 2, № 4, № 7, № 9, Тарасковской школы и кадетского отделения школы № 7. Общее число участников — 98 школьников. Ранее планировался бег на лыжах на 2 км, однако из-за холодной погоды и недостатка лыжной подготовки этот вид программы был отменен. Вместо этого прошло соревнование по бегу на 30 метров, прыжкам в длину с места, отжиманиям от пола и наклонам.

На торжественном построении участников приветствовала заместитель директора спортклуба «Кашира» Агапова А.С., которая пожелала хороших результатов. Главный судья соревнований, Н. М. Гайворонский, начальник Центра ГТО, ознакомил участников с программой, правилами регистрации на сайте ГТО и выполнением норм, необходимых для получения знака ГТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.