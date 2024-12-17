В Кашире пройдет областная спортивная акция «Зимние рекорды»

сегодня в 14:31

В предстоящую субботу в Кашире пройдет спортивная акция «Зимние рекорды» в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Участники проекта «Активное долголетие» проведут заход по скандинавской ходьбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все желающие смогут согреться горячим чаем на самоварной станции.



«Зимние рекорды» — это уникальная возможность расширить свои знания, продемонстрировать спортивные достижения и установить новые рекорды.

Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-класс можно в тг-канале парка.

Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.