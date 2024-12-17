В Кашире пройдет областная спортивная акция «Зимние рекорды»
Фото - © Администрация Кашира г.о.
В предстоящую субботу в Кашире пройдет спортивная акция «Зимние рекорды» в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Участники проекта «Активное долголетие» проведут заход по скандинавской ходьбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Все желающие смогут согреться горячим чаем на самоварной станции.
«Зимние рекорды» — это уникальная возможность расширить свои знания, продемонстрировать спортивные достижения и установить новые рекорды.
Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-класс можно в тг-канале парка.
Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий. Возрастное ограничение 0+.
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