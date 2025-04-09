В Кашире 1 мая пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-летию Победы

По традиции 1 мая в городском округе Кашира пройдет ежегодная легкоатлетическая эстафета, в которой участвуют школьники и студенты колледжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Маршрут следования традиционный и не меняется уже десятки лет — от спортклуба „Кашира“ по улице Садовой до Вахрушева, дальше до улицы Гвардейская и финишной прямой по улице Центральной до перекрестка с улицей Садовой. Стартуют в эстафете девушки, а завершают юноши. Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и кубками!» — рассказала начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Елена Львова.

На время проведения соревнований будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 10:00 до 11:30. Так, движение перекроют по ул. Садовой (от дома № 32 до пересечения с ул. Центральной), по ул. Центральной (от дома № 3 до пересечения с ул. Садовой), по ул. Гвардейской (от дома № 2/1 до дома № 10/2), по ул. Вахрушева (от дома № 4 до пересечения с ул. Садовой).

Движение общественного транспорта на время перекрытия автодорог также будет осуществляться по альтернативному маршруту в обход верхней части ул. Садовой.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.